Унаслідок влучання по складу росармії в Новій Каховці ліквідували понад 100 рашистів, - Стратком

"Були навіть так звані "термінові евакуації VIP-поранених та вбитих".

У Новій Каховці (Херсонська область) внаслідок обстрілів складу армії РФ загинуло понад 100 росіян, ще близько двох сотень отримали поранення.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Збройні Сили України 8 липня завдали удар по пункту управління однієї з армій РФ, а також засобах протиповітряної оборони та складу з ракетами до ППО, зазначили в Страткомі.

"Були навіть так звані "термінові евакуації VIP-поранених та вбитих", - додали в Управлінні стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, нині Стратком оприлюднив відео знищення в Херсонській області ворожої артилерійської батареї. Також було влучання по ворожій військовій частині Херсона.