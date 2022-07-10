Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень
Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
У Запорізькій області росіяни тероризують мирне населення в тимчасово окупованому Василівському районі
У Запорізькій області росіяни тероризують мирне населення в тимчасово окупованому Василівському районі
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі
Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі
У Новій Каховці вбили поліцейського-колаборанта, - Сергій Хлань
У Новій Каховці вбили поліцейського-колаборанта, - Сергій Хлань
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
​Два постріли в Нара – пам’яті Сіндзо Абе
​Два постріли в Нара – пам’яті Сіндзо Абе
ГоловнаСуспільствоПодії

Для Армії дронів отримали перший БпЛА зі США, - Федоров

"Точно допоможе нашим героям із ЗСУ краще бачити ворогів".

Для Армії дронів отримали перший БпЛА зі США, - Федоров
Фото: Telegram/Михайло Федоров

Перший безпілотник зі США передали в Україну для Армії дронів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Він швидкий і витривалий. А отже, точно допоможе нашим героям із ЗСУ краще бачити ворогів", - зауважив міністр.

Він висловив вдячність "всім людям з-за кордону, які також розуміють важливість перемоги України та роблять у неї свій внесок". 

Федоров закликав усіх небайдужих долучатися до проєкту "Армія дронів" на United24.

Нагадаємо, проєкт стартував 2 липня. За декілька днів вдалося зібрати вже майже 200 мільйонів гривень. А днями Михайло Федоров повідомив, що першу партію з Армії дронів уже відправили на фронт.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також