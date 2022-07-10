Для Армії дронів отримали перший БпЛА зі США, - Федоров

Перший безпілотник зі США передали в Україну для Армії дронів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Він швидкий і витривалий. А отже, точно допоможе нашим героям із ЗСУ краще бачити ворогів", - зауважив міністр.

Він висловив вдячність "всім людям з-за кордону, які також розуміють важливість перемоги України та роблять у неї свій внесок".

Федоров закликав усіх небайдужих долучатися до проєкту "Армія дронів" на United24.

Нагадаємо, проєкт стартував 2 липня. За декілька днів вдалося зібрати вже майже 200 мільйонів гривень. А днями Михайло Федоров повідомив, що першу партію з Армії дронів уже відправили на фронт.