​Рашисти накрили вогнем громаду на Дніпропетровщині, - ДСНС

Спалахнула пожежа на одному з обійсть.

Нині після обіду російські загарбники накрили вогнем Синельниківський район Дніпропетровщини.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

Під ворожий обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Рашисти завдали по ній ударів із реактивних систем залпового вогню.

"В одному з сіл на подвір’ї приватного будинку загорівся сінник та трактор. Пожежу загасили. Попередньо, без постраждалих. Масштаби руйнувань з’ясовуються", - повідомили в ДСНС.

Рятувальники звернулися до жителів з проханням не переміщуватися по селу, поки не обстежать його територію. У ДСНС підкреслили, що в населеному пункті можуть залишитися небезпечні касетні елементи.

Нагадаємо, вчора внаслідок ворожий обстрілів на Дніпропетровщині було пошкоджено 15 житлових будинків. А в лікарні померла 20-річна дівчина, поранена в суботу вранці внаслідок ударів рашистів по житловому масиві Кривого Рогу.