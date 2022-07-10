На Миколаївщині за добу поранено 16 людей

На Миколаївщині за минулу добу, 9 липня, внаслідок обстрілів з боку військ РФ поранено 16 людей.

Про це повідомляє у Телеграмі голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 16 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Загалом у миколаївських лікарнях перебувають 319 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 77 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. Очільниця облради зауважила, що під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані у Широківській, Березнегуватській та Первомайській громадах.

Продовжується фіксація займання через ворожі обстріли полів із зерновими.

Нагадаємо, що окупанти пошкодили 9 липня 10 приватних будинків у Миколаєві.

Станом на 8 липня Миколаїв зазнав збитків від російських окупантів на суму понад 633 млн гривень.