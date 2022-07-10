Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі

У Кривому Розі війсськові затримали мажорів, що скоїли п’яну ДТП.

Про це повідомляє пресслужба Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Івана Богуна.

Військові поверталися в місце постійної дислокації на Дніпропетровщині. Офіцер бригади Яків Б. став свідком щойно скоєного ДТП за участі автомобіля Toyota Land Cruiser AE1067TB, який спричинив зіткнення з авто марки "Таврія", в якому перебувала родина з неповнолітньою дитиною. Автомобілем Toyota, який порушив ПДР, керував громадянин України, що мав явні ознаки сп’яніння. Українські воїни надали першу медичну допомогу постраждалим, викликали "швидку" та поліцію.

Винуватцями автопригоди виявилися місцеві фермери, які знаходилися в стані алкогольного сп’яніння. На прохання офіцера-богунівця залишитися на місці події та дочекатися поліції, винуватці намагалися скрутити номерні знаки машини Toyota та втікти з місця події.

Після багатьох спроб офіцера зупинити винуватця, довелося таки його затримати до прибуття поліції.

"На жаль, одному з пасажирів автівки вдалося втікти з місця пригоди. Винуватці тим часом викликали підмогу з числа місцевих тітушок. Але не на довго… На той час, на місце ДТП прибули солдати 1 ОБрСпП і вирушили на пошуки винуватця, що їм успішно удалося. Винуватець був повернутий та переданий правоохоронним органам. Є речі, які на жаль, до сих пір не викоренені в деяких місцях. У фермерів виявилися досить тісні зв’язки з місцевими правоохоронними органами, тож слідчий, який прибув для фіксації події, сильно не поспішав з заповненням документів і вимовив фразу, яка дуже не сподобалась потерпілим та свідкам ДТП: «Нічого, зараз все вирішимо». Ну що ж… Тепер його долю вирішує ДБР", - йдеться в повідомленні.

Поліції довелося відвезти винуватців ДТП на здачу аналізів на вміст алкоголю в крові, що на той момент становив 1,16 промілле, а ще через пів години 1,06. Розпочате спідство.

Нагадаємо, з 17 березня 2021 року в Україні чинні нові штрафи за порушення ПДР і посилено відповідальність за керуванням авто в нетверезому стані. Тепер мінімальне покарання для водіїв, що сідають за кермо у стані сп’яніння, – 17 тис. грн (раніше 10,2 тис. грн). А якщо водія двічі зловили п’яним упродовж одного року, то його позбавлять прав на 10 років зі штрафом 51 тис. грн або ж арештують на 15 діб з конфіскацією автомобіля.

У квітні минулого року на Львівщині суд вперше оштрафував п’яного водія за новим законом.