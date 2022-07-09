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У лікарні померла дівчина, поранена через обстріл окупантами Кривого Рогу

Медики кілька годин боролися за її життя.

У лікарні померла дівчина, поранена через обстріл окупантами Кривого Рогу
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У лікарні померла 20-річна дівчина, поранена в суботу вранці внаслідок російського обстрілу житлового масиву Кривого Рогу.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Медики кілька годин боролися за її життя. На жаль, поранення були важкими. Цей дикунський обстріл мирного міста забрав життя двох людей", – написав він.

Також, за уточненими даними, внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей.

"Двом лікарі надали допомогу, і вони зараз вдома. 43-річний чоловік у лікарні. Це батько загиблої дівчини", – додав Резніченко.

Раніше керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул повідомив, що в Кривому Розі вороги вдарили по центру житлової забудови цілою касетою ракет з "Ураганів". Пошкоджено школу та житлові будинки. Загинула жінка 1981 року народження, поранені чоловік 1979 року народження (середньої тяжкості) і дівчина 2002 року народження – важка, в операційній.

Нагадаємо, російські війська вранці 9 липня обстріляли з “Градів” Інгулецький район Кривого Рогу.

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