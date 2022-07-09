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Нові російські підрозділи використовують застарілу техніку, - британська розвідка

Бронетранспортери МТ-ЛБ були розроблені у 1950-ті роки.

Нові російські підрозділи використовують застарілу техніку, - британська розвідка
Фото: wikipedia.org

Російська Федерація готується до нового наступу в Україні, стягуючи до кордону резерви з різних регіонів.

Про це йдеться в щоденному огляді британської розвідки, який цитує Міноборони Британії.

Зазначається, що значна кількість нових піхотних підрозділів використовують бронетранспортери МТ-ЛБ, зняті з тривалого зберігання.

"Раніше обидві сторони використовували МТ-ЛБ як допоміжний засіб, але Росія тривалий час вважала їх непридатними для більшості задач піхоти на передовій. Вони були розроблені у 1950-ті роки як трактор для буксирування артилерії, а для захисту мають лише станковий кулемет", – вказують у розвідці.

У розвідці нагадують, що російські загони, які наступали на Україну в лютому-березні, мали у своєму розпорядженні більш сучасні БМП-2, які мають броню товщиною до 33 мм і автоматичну 30-міліметрову гармату з протитанковим ракетним комплексом.

"Незважаючи на заяву Путіна про те, що російська армія "навіть не розпочала" своїх зусиль в Україні, багато з її підрозділів є непостійними угрупованнями, які розгортаються із застарілим або невідповідним обладнанням", – підсумовує розвідка.

Нагадаємо, що наступальними діями окупанти намагалися встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС та покращити тактичне положення в районі Доломітного. Українські воїни не дали їм цього зробити та відкинули на попередні позиції.

За даними Луганської ОВА, російські військові активізувалися по всій лінії фронту Донбасу і намагаються наступати. Поки ніякої оперативної паузи не спостерігається.

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