Папа Римський може відвідати Україну в серпні

“Візит Папи Франциска до України може мати позитивні результати”.

Папа Римський Франциск може відвідати Україну вже в серпні 2022 року.

Про це повідомив секретар у справах стосунків Святого Престолу з державами і міжнародними організаціями архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, інформує Vatican News.

"Приготування подорожі до Києва розпочнеться після візиту в Канаду й не виключено, що Папа Франциск поїде в Україну вже в серпні", – сказав Ґаллаґер.

За його словами, Папа переконаний у тому, що його візит в Україну може мати позитивні результати.

“Він сказав, що поїде в Україну та завжди виявляв готовність відвідати Москву та зустрітися з російською владою”, – додав Ґаллаґер.

Він зазначив, що подорож до Києва може відбутися після повернення з Канади, де Франциск перебуватиме протягом останнього тижня липня.

Ґаллаґер не виключає, що візит може відбутися вже у серпні.

“Можливо, я б не виключав це, але багато залежатиме від результатів подорожі в Канаду, побачимо, як Папа переноситиме цю подорож, яка також є дуже вимогливою, а тоді побачимо”, – сказав він.

Щодо контактів з Москвою, архиєпископ Ґаллаґер сказав: “Наші контакти з РФ в цей період мають радше інституційний характер через Апостольського нунція в Москві і через російського посла тут, при Святому Престолі. Поза тим немає більших прямих або особистих контактів”.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск назвав ракетний обстріл торгового центру в Кременчуку “варварським нападом”.