Головне за день. П’ятниця, 8 липня

У Генеральному штабі повідомили добрі новини: від вогневого ураження ЗСУ захлинулися наступи окупантів на Слов'янському, Краматорському і Південнобузькому напрямках.

На Бахмутському рашисти хоч і мали підтримку артилерії та оперативно-тактичної авіації, але це їм не допомогло. Як і на Харківському напрямку.

Детальніше про ситуацію на цих та інших напрямках станом на 18.00 8 липня – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський вважає, що мета Росії у війні не змінилася – вона хоче окупувати Україну.

"Вони не відмовились від спроб – ми їх витіснили і вони відійшли. Але я вважаю, що загалом вони всередині своєї держави і планів військово-політичних не відмовились від окупації нашої держави і не відмовляються багато-багато років", – заявив він в інтервʼю CNN.

Зеленський додав, що в плани Росії входить і зміна політичного керівництва, і окупація держави. Детальніше – в новині.

Глава держави також зазначив, що Україна стовідсотково підтримує розширення НАТО за рахунок Швеції та Фінляндії. Це те рішення, яке допоможе убезпечити ці країни від можливої російської атаки.

"Весь світ допомагає Україні. Хтось гуманітарно, хтось фінансово, хтось зброєю, зброї не вистачає. Світ багато всього робить, а можна було просто взяти Україну до НАТО", – зауважив Президент.

Зеленський наголосив, що не має образи на Альянс, і що приєднання до нього все ще є метою України.

Глава держави відвідав передові позиції захисників на Дніпропетровщині, поспілкувався з військовими та провів нараду щодо ситуації в регіоні.

"Поспілкувався з нашими захисниками, вручив їм нагороди. Настрій у них рішучий, в очах – впевненість у нашій перемозі. Дякую, що виборюєте свободу України", – написав президент у Telegram.

Він додав, що відвідав свій рідний Криворізький район.

США нададуть Україні військового обладнання ще на 400 млн доларів, включаючи чотири ракетні системи HIMARS, - Джо Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні.

Окрім HIMARS, США надішлють 1 тисячу снарядів 155-міліметрової артилерії з підвищеною точністю, яка також допоможе Україні вражати конкретні цілі. У пакет також увійдуть три тактичні машини, радіолокаційні контрбатарейні системи, запасні частини та інше обладнання.

Держсекретар США Ентоні Блінкен та інші західні дипломати відмовилися сфотографуватися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим для традиційного фото, яке мало завершити саміт G20.

Лавров залишив зустріч достроково. Подробиці – в новині.

Колишній прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, на якого сьогодні було вчинено замах, помер у лікарні.

Зазначається, що одразу після замаху Абе був у свідомості, але дорогою до лікарні стан став критичним: відмовили легені і зупинилося серце. Замах було скоєно під час виступу Абе в межах передвиборчої кампанії до парламенту.

Нагадаємо, 28 серпня 2020 року прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосив про свою відставку за станом здоров'я. Він очолював японський уряд найдовше в історії – вісім років поспіль.

У Парку імені Тараса Шевченка в Боярці 7 липня відкрили фотовиставку The War Is Not Over Yet. Організатори привезли її в рідне місто загиблого фотожурналіста Макса Левіна в день його народження. На церемонії відкриття були присутні рідні, друзі та колеги Левіна.

Макс Левін знімав війну впродовж восьми років, від самого її початку. Працював для LB.ua, Hromadske, Reuters, BBC, Associated Press, Wall Street Journal, TIME, Радіо Свобода.

Після 24 лютого 2022 року Максові довелося знімати війну вдома, на Київщині. 13 березня він вийшов на зв'язок востаннє. 1 квітня його тіло знайшли в селі Гута Межигірська. За даними власного розслідування організації "Репортери без кордонів", Макса Левіна могли стратити російські військові. 7 липня 2022 року Максу Левіну виповнився би 41 рік.

Верховна Рада України на засіданні 8 липня 271 голосом ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання додаткових гарантій захисту журналістам, які працюють у районах ведення воєнних (бойових) дій)".

Закон встановлює додаткові гарантії безпеки журналістам, які працюють у небезпечних для життя та здоров’я умовах, а саме: у районах ведення воєнних дій та/або на тимчасово окупованій території України.

Які передбачені зміни – в нашій новині.

Міністерство культури та інформаційної політики додало до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України ще 21 елемент.

До списку зокрема додалися традиційне харківське коцарство, новорічна традиція буковинського маланкування, знання, вміння та практики, що стосуються приготування та споживання біляївської рибної юшки, мистецтво виготовлення яворівської дерев’яної забавки тощо. Наразі до переліку входять близько 50 елементів, які, за інформацією МКІП, представляють усі регіони України.

Нагадаємо, 1 липня український борщ внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!