Зеленський звільнив Андрія Мельника та ще вісьмох послів України

Мельник очолював посольство у ФРН з кінця 2014 року.

Президент України Володимир Зеленський звільнив дев'ятьох українських послів.

Про це йдеться в оприлюднених на сайті президента указах.

Першим із серії сьогоднішніх указів по дипломатичному корпусу України, було звільнено Андрія Мельника з посади посла України у Федеративній Республіці Німеччина.

Також своїх посад позбулись Любов Непоп - в Угорщині, Вячеслав Яцюк - у Норвегії та Євген Перебийніс - у Чехії.

Крім перелічених вище дипломатів, було також звільнено Ігоря Поліху - в Індії та за сумісництвом у Республіці Мальдіви, Федеративній Демократичній Республіці Непал, Демократичній Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка, Народній Республіці Бангладеш.

У понеділок, 4 липня, німецький таблоїд Bild вже повідомляв, що посол України в Німеччині Андрій Мельник, якого дуже цінують у Києві, невдовзі може залишити свою посаду та перейти на роботу в Міністерство закордонних справ у Києві.

Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що очікує від майбутнього візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва виконання обіцянок щодо постачання зброї та вступу України до Євросоюзу.

Також Мельник закликав передати українській армії БМП Marder.