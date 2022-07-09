У Польщі вже зібрали понад 1,7 млн доларів на "байрактар" для України

У Польщі в рамках акції "Купімо Україні "Байрактар", на сьогодні зібрано вже понад вісім мільйонів злотих (понад 1,7 млн дол.).

Це становить 35% від загальної суми, яку планують зібрати в Польщі до кінця липня, передає Укрінформ.

Загалом, на акцію гроші переказали вже близько 72 тис. осіб. До акції активно долучаються громадські активісти, відомі польські митці, журналісти. Польський політик, депутат Сейму Міхал Щерба з трибуни в залі Сейму закликав політиків долучитися до акції збору коштів на Bayraktar для України.

Акцію збору коштів на Bayraktar для України, що триває з 28 червня на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl, ініціював відомий у Польщі громадський діяч, політолог і журналіст Славомір Сєраковський.

Сєраковський написав: якщо Литва у дуже короткі строки зібрала кошти на "байрактар", то Польща теж це повинна зробити. Утім, він зауважив: якщо коштів буде зібрано менше, то їх буде передано на фонд ЗСУ в Нацбанку України. Це саме буде зроблено, якщо коштів буде зібрано більше.

Нагадаємо, що БПЛА Bayraktar “Vanagas”, на який збирали гроші литовці, вже в Україні.

Компанія Baykar передасть Україні безкоштовно три безпілотники, на які збирав гроші фонд Сергія Притули. Українці назбирали за три дні 600 млн гривень.