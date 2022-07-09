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Щонайменше 10 тисяч маріупольців утримують росіяни у фільтраційних тюрмах

Списки українських громадян, які вважалися загрозою для російського контролю над Україною, були складені заздалегідь.

Щонайменше 10 тисяч маріупольців утримують росіяни у фільтраційних тюрмах
Фото: EPA/UPG

На даний момент щонайменше 10 тисяч маріупольців продовжують утримуватись у фільтраційних в'язницях російських окупантів.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“На сьогодні щонайменше 10 тисяч маріупольців продовжують утримуватись в фільтраційних тюрмах окупантів, куди потрапили з фільтраційних таборів”, – зазначив Андрющенко.

Він нагадав, що мешканці Маріуполя були першими, хто відчув на власному досвіді фільтраційні табори. Спочатку світові ЗМІ поставились до цього з великою недовірою, бо таке нелюдство неможливо було уявити в 21 сторіччі.

Однак, за словами радника міського голови, сьогодні видання The New York Times підтвердило 18 “фільтраційних таборів” для українців з посиланням на заступника голови місії США при ОБСЄ Кортні Остріан.

Фото: Петро Андрющенко у Telegram

“Списки українських громадян, які вважалися загрозою для російського контролю над Україною, включаючи всіх, хто дотримується проукраїнських поглядів”, були складені Росією заздалегідь”, – процитував Андрющенко NYT.

Нагадаємо, у селищі Старий Крим, яке розташоване біля Маріуполя, удвічі збільшилися місця масових поховань.

 

 

 

 

 

 

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