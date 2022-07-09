Щонайменше 10 тисяч маріупольців утримують росіяни у фільтраційних тюрмах

На даний момент щонайменше 10 тисяч маріупольців продовжують утримуватись у фільтраційних в'язницях російських окупантів.
Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
“На сьогодні щонайменше 10 тисяч маріупольців продовжують утримуватись в фільтраційних тюрмах окупантів, куди потрапили з фільтраційних таборів”, – зазначив Андрющенко.
Він нагадав, що мешканці Маріуполя були першими, хто відчув на власному досвіді фільтраційні табори. Спочатку світові ЗМІ поставились до цього з великою недовірою, бо таке нелюдство неможливо було уявити в 21 сторіччі.
Однак, за словами радника міського голови, сьогодні видання The New York Times підтвердило 18 “фільтраційних таборів” для українців з посиланням на заступника голови місії США при ОБСЄ Кортні Остріан.
“Списки українських громадян, які вважалися загрозою для російського контролю над Україною, включаючи всіх, хто дотримується проукраїнських поглядів”, були складені Росією заздалегідь”, – процитував Андрющенко NYT.
Нагадаємо, у селищі Старий Крим, яке розташоване біля Маріуполя, удвічі збільшилися місця масових поховань.