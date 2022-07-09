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Втрати росіян перевищили 37 тис. вбитими

Найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському напрямку.

Втрати росіян перевищили 37 тис. вбитими
Фото: Генштаб ЗСУ

Загальні втрати російських окупантів у війні в Україні перевищили 37 тисяч осіб вбитими.

Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 37200 (+300) осіб ліквідовано, 
  • танків ‒ 1638 (+1) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 3815 (+4) од, 
  • артилерійських систем – 832 (+4) од, 
  • РСЗВ - 247 (+0) од, 
  • засоби ППО - 108 (+1) од,
  • літаків – 217 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 187 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 674 (+5),
  • крилаті ракети - 155 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2687 (+2) од,
  • спеціальна техніка  - 66 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ на Херсонському напрямку знищили два командних пункти окупаційних військ РФ.

Загальні санітарні втрати РФ у війні проти України становлять до 117 тис. осіб, з них 37 тис. – загиблі військові, ще 12 тис. – загиблі члени приватних військових компаній. Також ліквідовано 10 генералів.

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