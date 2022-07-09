Втрати росіян перевищили 37 тис. вбитими

Загальні втрати російських окупантів у війні в Україні перевищили 37 тисяч осіб вбитими.

Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 37200 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1638 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 3815 (+4) од,

артилерійських систем – 832 (+4) од,

РСЗВ - 247 (+0) од,

засоби ППО - 108 (+1) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 674 (+5),

крилаті ракети - 155 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2687 (+2) од,

спеціальна техніка - 66 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ на Херсонському напрямку знищили два командних пункти окупаційних військ РФ.

Загальні санітарні втрати РФ у війні проти України становлять до 117 тис. осіб, з них 37 тис. – загиблі військові, ще 12 тис. – загиблі члени приватних військових компаній. Також ліквідовано 10 генералів.