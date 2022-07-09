Втрати росіян перевищили 37 тис. вбитими

Загальні втрати російських окупантів у війні в Україні перевищили 37 тисяч осіб вбитими.
Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 37200 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1638 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3815 (+4) од,
- артилерійських систем – 832 (+4) од,
- РСЗВ - 247 (+0) од,
- засоби ППО - 108 (+1) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 187 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 674 (+5),
- крилаті ракети - 155 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2687 (+2) од,
- спеціальна техніка - 66 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
Нагадаємо, що бійці ЗСУ на Херсонському напрямку знищили два командних пункти окупаційних військ РФ.
Загальні санітарні втрати РФ у війні проти України становлять до 117 тис. осіб, з них 37 тис. – загиблі військові, ще 12 тис. – загиблі члени приватних військових компаній. Також ліквідовано 10 генералів.