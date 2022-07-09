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Посадовці повинні робити більше, ніж можливо, щоб у воєнних умовах гарантувати людям нормальний рівень життя, - Зеленський

Це стосується як безпекових, так і економічних та соціальних питань. 

Посадовці повинні робити більше, ніж можливо, щоб у воєнних умовах гарантувати людям нормальний рівень життя, - Зеленський

Посадовці повинні робити не просто все можливе, а значно більше, ніж навіть можливо, щоб і в таких воєнних умовах гарантувати людям нормальний рівень життя. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні увесь день працював на виїзді – у Дніпрі та в області, у Кривому Розі. Був на передових позиціях нашої оборони на Дніпропетровщині. Заслухав доповіді командирів, подякував від імені всіх українців нашим хлопцям і дівчатам, які тримають область.

Вручив “Золоту Зірку” Герою України підполковнику Олегу Грудзевичу – командиру танкового батальйону. Завдяки його особистій хоробрості підрозділ без втрат вийшов з оточення і в бою знищив російську диверсійну групу. Дуже сильна людина, відчувається”, - розповів президент України.

Він розповів, що відвідав у Дніпрі знамениту лікарню імені Мечникова, щоб особисто подякувати нашим особливим героям – усім лікарям, медичним сестричкам, які щоденно і з 24 лютого, і з 2014 року рятують наших військових, цивільних після поранень. Вони надзвичайно успішні на своїй передовій і подарували другий день народження, зберегли життя тисячам наших людей. 

Також президент вручив державні нагороди нашим захисникам, які відновлюються після поранень. 

“Сьогодні звернувся до парламенту Словенії. Кожного дня і за будь-яких обставин на зовнішньополітичному фронті працюємо по максимуму. І, до речі, це було вже 24-те звернення до парламентів країн ЄС і перше, зроблене поблизу передової. Сподіваюся, що й три інші країни ЄС відчують, що ці звернення – не про політику, а про захист нашої свободи – спільної, до речі, – а отже, ми прийдемо до того, що одного дня зможу сказати: усі 27 парламентів Євросоюзу чують боротьбу за свободу краще, ніж будь-які російські маніпуляції”, - розповів Володимир Зеленський. 

Також президент привітав головкома Залужного з днем народження, побажав йому здоров’я, побажав йому і всім нам найважливішого – перемоги.  

Зеленський нагадав, що 9 липня, а фактично вже після заходу сонця сьогодні мусульманська громада починає відзначати Курбан-Байрам - особливе свято, яке вчить жертовності й спрямовує людей на добрі вчинки.  

“Я хочу привітати зараз усіх мусульман України та світу й побажати, щоб панування миру відновилося, а всіляке зло завжди програвало. І що швидше, то краще. Цього особливо очікує кримськотатарський народ, і я вірю, що настане рік, коли будемо вітати одне одного у вільному Криму.  

Курбан байраминиз хайирли вє мубарэк олсун! Вітаю з благословенним святом Курбан-Байрам!” - підсумував Володимир Зеленський.

 

Як раніше повідомлялось, Україна буде боротися за всі свої території, але усвідомлює, що повна деокупація не буде швидкою. Деякі території Україна сподівається повернути шляхом дипломатії. 

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