В Новій Каховці вбили поліцейського-колаборанта - Сергій Хлань

Як саме загинув колаборант, поки невідомо.

Вчора, 7 липня, в тимчасово окупованій Новій Каховці вбили колишнього поліцейського Сергія Томку, який пішов на співпрацю з росіянами.

Про це повідомив депутат Херсонської облради, екснардеп ВРУ Сергій Хлань.

“В Новій Каховці ще один колаборант поповнив список відвідувачів концерту Кобзона”, - повідомив Сергій Хлань.

Він додав, що вбитий пішов працювати в окупаційну поліцію Нової Каховки з першого дня і став заступником її голови.

Нагадаємо, раніше очільник ГУ розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив інцидент з автомобілем нардепа від "Слуги Народу" Олексія Ковальова на Херсонщині.