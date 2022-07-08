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Рашисти крадуть шкарпетки і камуфляж в українських захисників

"Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень".

Рашисти крадуть шкарпетки і камуфляж в українських захисників
Фото: тг канал Белгород Новости

Російські загарбники намагаються накрасти якнайбільше шкарпеток, які видають бійцям Збройних Сил України.

Про це йдеться в перехопленій розмові окупантів, яку оприлюднила Служба безпеки України.

"У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю …какие они пиз*атые. Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают", - розповів загарбник своїй дружині.

Він також украв американський камуфляж, який носили українські захисники.

При цьому зауважив, що за якістю українська форма не поступається закордонній.

"Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так", - дивується рашист.

"Та що ж тут не зрозумілого: наші воїни – це гордість України! І кожен українець допомагає фронту, як може, і працює на перемогу. А кому потрібні загарбники? Місце "другої армії світу" – у пластикових пакетах для "вантажу 200"!", - резюмували в СБУ.

Нагадаємо, раніше в Нацгвардії повідомили, що російські окупанти ходять у крадених українських берцях.

Мародери скаржаться, що вкрадене ними в Україні майно забирають у них інші окупанти або ефесбешники.

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