Росіяни зранку обстріляли "смерчами" Миколаїв, - ОК "Південь"

Російські загарбники зранку 8 липня вкотре завдали ударів по Миколаєву.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Агресор для обстрілів використав реактивну систему залпового вогню "Смерч". Об'єктом ураження окупантів стала виробнича інфраструктура Миколаєва.

"Знов використано понад десяток заборонені касетних та фугасних снарядів. Попередньо, постраждалих нема, масштаби руйнувань уточнюються", - повідомили військові.

Нагадаємо, 5 липня рашисти здійснили масований обстріл Миколаївської області. Було зруйновано будинки, об'єкти військової та цивільної інфраструктури, загинуло двоє людей.

Днями очільник Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в місті посилюють оборону для захисту від російських окупантів. Однак цивільному населенню тут залишатися небезпечно. Ворог постійно здійснює обстріли, не залишилося жодного мікрорайону, куди б не "прилітало".