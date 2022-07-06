Фото: ДСНС України у Миколаївській області у Facebook

Минулої доби окупанти здійснили масований обстріл Миколаївської області. Унаслідок обстрілу було зруйновано будинки, об'єкти військової та цивільної інфраструктури, загинуло двоє людей.

Про це повідомила у Facebook Миколаївська обласна державна адміністрація.

“Миколаївський район. Удень, 5 липня, орієнтовно об 11:20, внаслідок обстрілів села Засілля Первомайської громади загинула одна людина. Уночі, 6 липня, з 2:20 були обстріли села Нечаяне Нечаянської громади. За попередньою інформацією, також одна людина загинула”, – йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС України у Миколаївській області у Facebook

Також минулої доби зафіксовані обстріли аквазони Очаківської громади. Унаслідок обстрілів Куцурубської громади загорівся сухостій. Між населеними пунктами пошкоджено дві електроопори. Спалахнули поля з урожаєм у селищі Квітневе Первомайської громади.

Фото: ДСНС України у Миколаївській області у Facebook

Зранку та вдень, 5 липня, були обстріли в Широківській громаді. Зруйновано один житловий будинок, ще один пошкоджено, згорів трактор.

Фото: ДСНС України у Миколаївській області у Facebook

У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, 4 липня в Миколаєві через обстріли постраждало сім багатоповерхових житлових будинків.