Оборонці завадили спробам ворога перерізати шлях Бахмут-Лисичанськ, – Гайдай

Українські сили оборони стримують ворога на межі Донеччини і Луганщині. Окупанти несуть значні втрати і зізнаються в цьому самі.

Про це в Телеграм повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Наказ просуватись далі росіяни не завжди виконують через значні втрати в особовому складі.

“Про це зізнаються і полонені, і ті, хто спілкується з населенням в Лисичанську та Сєвєродонецьку. Тільки за час штурму Лисичанська у ворога тисячі загиблих і поранених. Так, сил і засобів в них на порядок більше, але українська армія краще підготовлена та вмотивована. З’явиться більше далекобійної зброї – перевага ворога в особовому складі буде нівельована”, – заявив він.

За словами Гайдая, вчора росіяни хотіли просунутися до Донеччини, перерізати автошлях Бахмут – Лисичанськ, що пролягає повз Білогорівку, але знову невдало. Під тиском наших бійців ворог змушений був відійти.

“Поступово дається взнаки окупанту і несвоєчасне підвезення боєприпасів – завдяки влучності наших бійців, які за останні два тижні знищили декілька складів на окупованій території. Один із них днями палав у Кадіївці”, – додав Сергій Гайдай.

Нагадаємо, невелика частина території Луганської області залишається під контролем українських військових. Захисники відійшли від Лисичанська, щоб зберегти життя бійцям. Далекобійної зброї для утримання позицій було недостатньо.