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Оборонці завадили спробам ворога перерізати шлях Бахмут-Лисичанськ, – Гайдай

Окупанти несут втрати. 

Оборонці завадили спробам ворога перерізати шлях Бахмут-Лисичанськ, – Гайдай
Бахмут (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Українські сили оборони стримують ворога на межі Донеччини і Луганщині. Окупанти несуть значні втрати і зізнаються в цьому самі.

Про це в Телеграм повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

Наказ просуватись далі росіяни не завжди виконують через значні втрати в особовому складі. 

“Про це зізнаються і полонені, і ті, хто спілкується з населенням в Лисичанську та Сєвєродонецьку. Тільки за час штурму Лисичанська у ворога тисячі загиблих і поранених. Так, сил і засобів в них на порядок більше, але українська армія краще підготовлена та вмотивована. З’явиться більше далекобійної зброї – перевага ворога в особовому складі буде нівельована”, – заявив він.

За словами Гайдая, вчора росіяни хотіли просунутися до Донеччини, перерізати автошлях Бахмут – Лисичанськ, що пролягає повз Білогорівку, але знову невдало. Під тиском наших бійців ворог змушений був відійти.

“Поступово дається взнаки окупанту і несвоєчасне підвезення боєприпасів – завдяки влучності наших бійців, які за останні два тижні знищили декілька складів на окупованій території. Один із них днями палав у Кадіївці”, – додав Сергій Гайдай. 

Нагадаємо, невелика частина території Луганської області залишається під контролем українських військових. Захисники відійшли від Лисичанська, щоб зберегти життя бійцям. Далекобійної зброї для утримання позицій було недостатньо. 

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