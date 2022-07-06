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У західних областях сьогодні знизиться температура

У решті регіонів до +34.

У середу, 6 липня у західних та у більшості північних та Вінницькій областях прогнозують помірний, місцями значний дощ.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

В окремих районах – гроза, град та шквали 15-20 м/с; на решті території  – без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.  

Температура вдень 29-34°, у західних областях зниження температури до 20-25°.

У Київській області місцями прогнозують значний дощ, грозу, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура  – 29-34°;

У Києві вдень 31-33°.

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