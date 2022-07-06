Росіяни обстріляли п'ять прикордонних громад Сумщини, - Живицький

Вчора, 5 липня, російські загарбники обстріляли на території Сумської області п'ять прикордонних громад.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“З 8:00 ранку по Новослобідській громаді було 10 приходів з міномету. Пошкоджено 2 домоволодіння, повибивані вікна та лінії електропередач”, - розповів Живицький.

Він додав, що також з 8:00 було 7 мінометних прильотів по Білопільській громаді.

У Шалигінській громаді зафіксували 3 прильоти опівдні, а о 15:00 зареєстрували ще 15 мінометних приходів. Майже о 20:00 безпілотники скинули вибухівки над цією громадою.

Майже о 12:30 розпочався обстріл зі стрілецької зброї та мінометів Краснопільської громади. Ближче до 17:00 і до 19:00 відбулись ще два обстріли, обидва по 5 мін. В результаті обстрілів було пошкоджено склад міндобрив.

Також о 17:30 4 міни прилетіло по Середино-Будській територіальній громаді.

Нагадаємо, 4 липня після 13:00 росіяни вдарили ракетами по школі в Есманській громаді Сумської області.