Зеленський відреагував на "якісь дозволи" для військовозобов'язаних

"Прошу надалі Генеральний штаб не ухвалювати без мене подібних рішень".

Володимир Зеленський відреагував на рішення Генштабу ЗСУ зобов'язати осіб призовного віку, військовозобов’язаних та резервістів брати у військкомату дозвіл, щоб виїхати за межі області.

У своєму відеозверненні він зазначив, що є "різні оцінки такого рішення, є нерозуміння і навіть обурення в суспільстві".

"Сьогодні в суспільстві було багато суперечок щодо рішення Генштабу ЗСУ про затвердження порядку отримання якихось дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів... Я доручив міністру оборони, начальнику Генерального штабу і Головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі...", - сказав Зеленський.

Глава держави закликав Генеральний штаб надалі не ухвалювати без нього подібних рішень.

Нагадаємо, нині в Генштабі повідомили, що військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату. Згодом порядок виїзду прокоментував Валерій Залужний. А представники ГШ були змушені роз'яснювати подробиці в ЗМІ.