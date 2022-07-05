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Зеленський відреагував на "якісь дозволи" для військовозобов'язаних

"Прошу надалі Генеральний штаб не ухвалювати без мене подібних рішень".

Зеленський відреагував на "якісь дозволи" для військовозобов'язаних
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський відреагував на рішення Генштабу ЗСУ зобов'язати осіб призовного віку, військовозобов’язаних та резервістів брати у військкомату дозвіл, щоб виїхати за межі області.

У своєму відеозверненні він зазначив, що є "різні оцінки такого рішення, є нерозуміння і навіть обурення в суспільстві".

"Сьогодні в суспільстві було багато суперечок щодо рішення Генштабу ЗСУ про затвердження порядку отримання якихось дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів... Я доручив міністру оборони, начальнику Генерального штабу і Головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі...", - сказав Зеленський.

Глава держави закликав Генеральний штаб надалі не ухвалювати без нього подібних рішень.

Нагадаємо, нині в Генштабі повідомили, що військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату. Згодом порядок виїзду прокоментував Валерій Залужний. А представники ГШ були змушені роз'яснювати подробиці в ЗМІ.

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