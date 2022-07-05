Бійці ССО та артилеристи знищили декілька одиниць російської техніки

Завдяки злагодженій роботі операторів ССО України та дружнього підрозділу артилеристів було знищено декілька одиниць ворожих РСЗВ "Ураган".

Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ.

“Окупанти завезли свої РСЗВ "Урагани" і всю необхідну техніку для їх експлуатації в дуже зручне для себе, як вони думали, місце. І як це вже, нажаль, традиційно готувались обстрілювати позиції сил оборони. І що найжахливіше - гатити по мирному населенню”, - йдеться у повідомленні.

Оператори ССО розвідали розташування пріоритетних цілей, завдали удари з дронів, після чого корегували вогонь нашої артилерії.

Як раніше повідомлялось, російські загарбники несуть великі втрати в боях на Луганщині.