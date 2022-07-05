У Чорному морі знаходяться три носії російських ракет “Калібр”

В акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр” з можливим одночасним сумарним залпом до 20 ракет.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник в Медіацентрі Україна.

“Корабельне угруповання Чорноморського флоту Росії у північно-західній частині Чорного моря продовжує блокувати морські комунікації України і веде розвідку”, – сказав він.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії КРМБ типу “Калібр” з можливим одночасним сумарним залпом до 20 ракет.

Нагадаємо, на Півдні окупанти не мають успіхів на суходолі, але зберігається загроза ракетних ударів.