Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
У тимчасово окупованому Донецьку горять об'єкти залізничної інфраструктури
У тимчасово окупованому Донецьку горять об'єкти залізничної інфраструктури
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Кирило Тимошенко розписався в перешкоджанні роботі мера Чернігова, - Атрошенко
Кирило Тимошенко розписався в перешкоджанні роботі мера Чернігова, - Атрошенко
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
ГоловнаСуспільствоВійна

У Чорному морі знаходяться три носії російських ракет “Калібр”

Корабельне угруповання ЧФ РФ блокує морські комунікації України і веде розвідку.

У Чорному морі знаходяться три носії російських ракет “Калібр”
Фото: EPA/UPG

В акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр” з можливим одночасним сумарним залпом до 20 ракет.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник в Медіацентрі Україна.

“Корабельне угруповання Чорноморського флоту Росії у північно-західній частині Чорного моря продовжує блокувати морські комунікації України і веде розвідку”, – сказав він.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії КРМБ типу “Калібр” з можливим одночасним сумарним залпом до 20 ракет.

Нагадаємо, на Півдні окупанти не мають успіхів на суходолі, але зберігається загроза ракетних ударів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також