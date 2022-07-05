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В Україні порушили 46 справ за злочини російських військових проти журналістів

29 справ – за фактами загибелі представників ЗМІ.

В Україні порушили 46 справ за злочини російських військових проти журналістів
Фото: ukrinform.ua

За фактами злочинів російських військових проти журналістів в Україні порушили 46 справ.

Про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Альона Матвєєва, інформує Медіацентр Україна.

“Слідчі Національної поліції розслідували 46 кримінальних проваджень за фактами вчинення кримінальних правопорушень стосовно представників ЗМІ військовими РФ під час вторгнення на територію України, зокрема за фактами загибелі 29, поранення 15 та викрадення 11 представників ЗМІ, з яких 31 передано за підслідністю до органів СБУ”, – сказала вона.

Наразі працівники Нацполіції розслідують 15 кримінальних проваджень за фактами злочинів росіян щодо журналістів.

Нагадаємо, з 24 лютого по 6 червня внаслідок російської збройної агресії загинуло 32 журналісти.

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