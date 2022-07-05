Розпочато провадження за руйнування підприємства та пошкодження більше сотні квартир у Шостці, – Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"За даними слідства, 5 липня 2022 року о 4:00 російські військовослужбовці, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, здійснили ракетний обстріл цивільної інфраструктури м. Шостка на Сумщині. Внаслідок обстрілу зруйновано будівлю приватного підприємства та пошкоджено легкові автомобілі, що стояли на території. Від вибухової хвилі пошкоджено щонайменше 24 багатоповерхові житлові будинки та, за попередніми даними, більше 100 квартир", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Шосткинського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Нагадаємо, правоохоронці зафіксували більше 180 випадків застосування Росією заборонених касетних боєприпасів.

Факти їхнього використання зафіксували в 10 областях.

Раніше повідомлялось, що експерти з Франції допомагають Офісу генпрокурора збирати докази воєнних злочинів окупантів.