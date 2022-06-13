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Правоохоронці зафіксували більше 180 випадків застосування Росією заборонених касетних боєприпасів

Факти використання касетних боєприпасів зафіксували в 10 областях.

Правоохоронці зафіксували більше 180 випадків застосування Росією заборонених касетних боєприпасів
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 183 факти застосування військовими РФ касетних боєприпасів під час війни в Україні розслідують правоохоронці.  Ці боєприпаси заборонені міжнародним гуманітарним правом. 

Про це повідомило “Радіо Свобода” із посиланням на Офіс генпрокурора.

З 24 лютого правоохоронці розпочали 84 кримінальні провадження за фактами застосування російськими військами касетних боєприпасів.

Найбільше таких проваджень, 33, зареєстровано на території Дніпропетровської, 17 – у Миколаївській, 11 – у Херсонській, шість – у Донецькій, п’ять – у Житомирської, чотири – в Київській, три – у Харківській, три – у Запорізькій, по одному – в Сумській і Чернігівській областях.

Від обстрілів касетними боєприпасами загинули 98 людей, зі них сім дітей. Також 219 цивільних зазнали поранення, у тому числі 25 дітей.

Нагадаємо, правозахисна організація Amnesty International зафіксувала, що росіяни обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами.

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