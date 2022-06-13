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​За добу 44 тисячам споживачів, знеструмленим через бойові дії, відновили електропостачання, - Міненергетики

Все ще залишається знеструмленими близько 770 населених пунктів.

​За добу 44 тисячам споживачів, знеструмленим через бойові дії, відновили електропостачання, - Міненергетики
Фото: dtek.com

За минулу добу вдалося відновити електропостачання близько 44 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

"Зокрема у Донецькій області – 11,7 тисячам, Херсонській – 10,5 тисячам, Запорізькій – 6 тисячам, Дніпропетровській – 5,5 тисячам, Тернопільській – 5 тисячам, Харківській – 3,8 тисячам, Миколаївській – 1,4 тисячам споживачів", - уточнили в міністерстві.

Через війну все ще залишається знеструмленими близько 770 населених пунктів (загалом близько 655,5 тисячі споживачів):

  • у Донецькій області (понад 373,8 тисячі), 
  • Луганській (понад 128,2 тисячі), 
  • Харківській (близько 64,5 тисячі).

182 тисячі абонентів залишаються без газу.

Нагадаємо, раніше в Міненерго повідомили, що через обстріли знеструмлені все ще близько 720 населених пунктів.

Днями ворожі обстріли пошкодили електролінії в районі Торецька на Донеччині, а це спровокувало відключення підстанцій НЕК "Укренерго" на території області. Було знеструмлено Бахмутський та Краматорський райони.

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