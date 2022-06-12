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Україна веде переговори щодо третього коридору експорту зерна

Перші два маршрути не ідеальні, тому що вони створюють "пляшкове горло".

Україна веде переговори щодо третього коридору експорту зерна
Фото: Укрінформ

Україна організувала два шляхи експорту зерна і веде переговори щодо третього з країнами Балтії.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік, повідомляє Reuters.

Зараз українське зерно експортується через Румунію та Польщу.

Сенік нагадав, що глобальна продовольча безпека знаходиться під загрозою, оскільки вторгнення Росії в Україну зупинило експорт зерна Чорним морем, що спричинило масовий дефіцит та різке зростання цін. Він повідомив, що Україна веде переговори з країнами Балтії про створення третього коридору для експорту продовольства.

"Ці маршрути не ідеальні, тому що вони створюють певне "пляшкове горло". Водночас ми робимо все можливе, щоб розвинути ці маршрути", – сказав він журналістам на полях Азійського саміту з безпеки в Сінгапурі. 

Як вважає міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір, Україні не можна довіряти президенту РФ у його заявах щодо безпечного проходу для зернових суден з українських портів.

Також російська армія обстрілює українські поля запальними снарядами, аби знищити врожай. 

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