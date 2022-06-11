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Вдалося відновити зв'язок між МАГАТЕ і окупованою росіянами Запорізькою АЕС, - Енергоатом

Зв’язок було втрачено 30 травня, коли російські загарбники відключили в Енергодарі Vodafone - саме з цим мобільним оператором МАГАТЕ має контракт на передачу даних. 

Вдалося відновити зв'язок між МАГАТЕ і окупованою росіянами Запорізькою АЕС, - Енергоатом
Фото: Енергоатом

Зв'язок між серверами Запорізької АЕС із контролю за ядерним матеріалом та МАГАТЕ нарешті відновили. 

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".

В компанії зазначили, що зв’язок було втрачено 30 травня, коли російські загарбники відключили в Енергодарі Vodafone

"Саме із цим мобільним оператором Міжнародне агентство з атомної енергії має контракт на передачу даних. Однак всі дані за цей період були збережені на захищених серверах ЗАЕС і безпосередньо після поновлення зв'язку їх передали до МАГАТЕ. Про що від Агентства надійшло відповідне повідомлення", - розповіли в Енергоатомі.

В НАЕК кажуть - через відсутність в МАГАТЕ цих даних гендиректор Рафаель Маріано Гроссі хотів особисто відвідати Запорізьку атомну електростанцію.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що керівництво Міжнародної агенції з атомної енергії при ООН планує місію на окуповану росіянами Запорізьку АЕС. Гендиректор МАГАТЕ заявив, що місію запросила Україна. Натомість Енергоатом звинуватили Гроссі в брехні.

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