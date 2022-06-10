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Уряд хоче запровадити розмитнення авто через "Дію" і скасувати податки на автомобілі з електродвигунами, - Шмигаль

Також планують запровадити меншу ставку для авто з гібридними двигунами.

Уряд хоче запровадити розмитнення авто через "Дію" і скасувати податки на автомобілі з електродвигунами, - Шмигаль

Кабмін передасть до парламенту законопроєкт, який дозволить розмитнювати авто через "Дію".

Про це на засіданні уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Все максимально просто й зручно. Достатньо ввести VIN-код авто, а розрахунок платежів відбувається автоматично. Сплатити можна прямо в застосунку. Весь процес розмитнення — не більше 5 хвилин", - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що так хочуть усунути "будь-які схеми, корупцію та маніпуляції з цінами на авто при їх розмитненні". 

"Митники не будуть впливати на формулу розмитнення. Її визначатимуть виключно характеристики авто: об'єм, тип та потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність", - додав глава уряду.

Шмигаль зазначив, що в законопроєкті прописали повне звільнення від оподаткування автомобілів з електричними двигунами та меншу ставку для авто з гібридними двигунами. 

"Новий сервіс фактично не має аналогів у світі та демонструє бажання держави робити все максимально зручно та прозоро для людей", - наголосив прем'єр.

Нагадаємо, торік у вересні КМУ схвалив експериментальний проєкт, за яким українці дали можливість розмитнити автомобіль через "Дію".

У Державній митній службі заявили, що спрощене митне оформлення транспортних засобів призвело до масового ввезення в Україну авто.

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