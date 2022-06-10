Нацбанк викупив військових ОВДП на 70 млрд грн

Дохідність за військовими облігаціями, викупленими в червні, є плаваючою та прив'язана до облікової ставки.

Національний банк України 9 червня викупив військових облігацій на 70 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

“Дохідність за військовими облігаціями, викупленими в червні, є плаваючою та прив'язана до облікової ставки. Тобто цінові умови випуску цих цінних паперів наближені до ринкових”, – йдеться у пресрелізі.

Підвищення дохідності за іншими гривневими облігаціями Міністерства фінансів відповідно до останніх змін облікової ставки дасть змогу збільшити обсяги ринкових запозичень і відповідно мінімізує ризики для фіскального сектору.

У НБУ зазначили, що банки мають значний потенціал до збільшення свого портфеля ОВДП, ураховуючи наявну в них ліквідність.

Так, станом на 9 червня ліквідність банківської системи становить:

в національній валюті – 192 млрд грн: з них 149 млрд грн – вкладення в депозитні сертифікати, а 43 млрд грн – кошти банків на коррахунках;

в іноземній валюті – 7,5 млрд доларів зокрема залишки коштів банків на ностро-рахунках – 6,3 млрд доларів.

“Збільшення ринкових запозичень Міністерством фінансів дасть змогу зменшити обсяги купівлі військових ОВДП Національним банком, які здійснюються за рахунок емісії гривні. Це знизить тиск на обмінний курс гривні та інфляцію та сприятиме збереженню макрофінансової стабільності й довіри до уряду та Національного банку”, – додали у НБУ.

Натомість за відсутності кроків зі збільшення ринкових залучень ризики для макрофінансової стабільності зберігатимуться, що змушуватиме Національний банк утримувати облікову ставку на високому рівні довше для їх нівелювання.

“Як і було задекларовано, НБУ прагнутиме до якнайшвидшої повної відмови від фінансування дефіциту державного бюджету та за умови мінімізації ризиків розбалансування ситуації у фіскальному секторі реалізує це прагнення. Доцільність операцій із фінансування критичних видатків уряду через купівлю ОВДП і надалі визначатиметься окремими рішеннями НБУ”, – додав регулятор.

Нагадаємо, Міністерство фінансів розмістило військові облігації на суму майже 7,5 млрд грн.