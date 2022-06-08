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Україна отримала від США мільярд доларів прямої підтримки

Гроші прийшли в рамках пакету в 40 мільярдів доларів.

Україна отримала від США мільярд доларів прямої підтримки
Фото: Пресслужба посольства США

Пряма підтримка в розмірі 1 мільярда доларів вже прибула, щоб допомогти Україні та її народу рухалися вперед. 

Про це повідомила пресслужба посольства США в Україні.

Як повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк міністерці економічного розвитку Юлії Свириденко, міністру фінансів Сергію Марченку та голові Нацбанку Кирилу Шевченку, ще 7,5 мільярдів доларів грантової допомоги вже на шляху.

 

“Ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше надати ще більшу економічну допомогу”, - сказала Брінк.

Фото: Пресслужба посольства США

Вона також додала, що США пересвідчаться, щоб допомога дісталася тим, хто її потребує, та підтримала суверенну, незалежну, демократичну та процвітаючу Україну.

Фото: Пресслужба посольства США

Нагадаємо, виконавча рада Світового банку схвалила додаткове фінансування для України в розмірі 1,49 млрд доларів.

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