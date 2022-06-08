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438 депутатів Європарламенту підтримали рекомендацію надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Також ЄП закликав Євросоюз дати нашій державі більше необхідної зброї, запровадити санкції проти країн, які допомагають Росії обходити обмеження, і підтримати розслідування воєнних злочинів росармії.

438 депутатів Європарламенту підтримали рекомендацію надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС
Фото: Daniel Kalker

Європарламент рекомендував дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, повідомляє DW.

За відповідну резолюцію проголосували 428 депутатів, 65 висловилися проти, а утрималися 94.

Європарламент рекомендував Раді Євросоюзу погодитися, що "Версальська декларація визнає європейські прагнення України та її заявку на членство у ЄС, а також надати їй статус кандидата до ЄС, як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України". 

Також ЄП рекомендував Євросоюзу "без зволікань надати зброю у відповідності до потреб, висловлених українською владою, зокрема використовуючи Європейський інструмент підтримки миру та координаційний центр, а також за двосторонніми угодами між державами ЄС і Україною".

Користуючись цим інструментом, ЄС на закупівлю зброї для України вже виділив 2 млрд євро.

Також депутати Європарламенту рекомендували підтримати розслідування воєнних злочинів, які вчинили російські військові в Україні. А ще закликали утворити спеціальний трибунал ООН.

В Європарламенті відреагували на спроби інших країн допомогти РФ обходити санкції. Депутати ЄП запропонували накладати на такі держави відповідні обмеження.

Нагадаємо, днями Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає альтернативи членству в ЄС.

Тим часом Австрія пропонує запропонувати проміжний етап для нашої держави між співпрацею та вступом до Євросоюзу.

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