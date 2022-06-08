З Луганщини евакуйовано 40 людей, - Гайдай

Сьогодні знову відбулася “тиха” евакуація.

З Луганської області 8 червня вдалося евакуювати 40 жителів.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

З Лисичанська було евакуйовано 34 людини (включаючи одну дитину), з Врубівки - ще шість.

“Охочих виїжджати більшає з кожним днем, як і збільшується кількість обстрілів вільних населених пунктів області”, - повідомив Гайдай.

Він додав, що були завезені гуманітарні вантажі.

Очільник Луганщини зазначив, що родичі сєвєродончан просять про евакуацію містян, але вона наразі неможлива, бої тривають всередині міста.

“На жаль, коли виїзд ще був, бажаючих евакуюватися було не так багато”, - розповів Гайдай, і уточнив, що в громаді нині залишається до 15 тис. мешканців.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники контролюють більшу частину Сєвєродонецька. Бої тривають не в промзоні, хоча її загарбники обстрілюють, а на вулицях міста.