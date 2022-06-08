Раду просять ухвалити закон, який припинить дію угоди між урядами України та РФ про науково-технічне співробітництво

Парламентський комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував Верховній Раді України підтримати урядовий законопроєкт про припинення дії угоди між урядам України та Росії про науково-технічне співробітництво.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Законопроектом пропонується припинити дію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про науково-технічне співробітництво, вчинену у м. Москві 27.08.1996, ратифіковану Законом України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про науково-технічне співробітництво" від 16.01.1998 № 41/98-ВР.", - зазначив Мельничук.

Він зазначив що дію угоди припиняють через вторгнення в Україну, а також через порушення "принципів міжнародного публічного права та чинних міжнародних зобов’язань (Статуту ООН, Хельсінкського Заключного Акту та інших документів Наради з безпеки і співробітництва в Європі, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року)".

Нагадаємо, ВР на черговому засіданні 22 травня проголосувала за денонсацію угод з країнами-учасницями Співдружності Незалежних Держав.