ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Подоляк: ЄС послабив санкції проти Росії без жодних пояснень
Подоляк: ЄС послабив санкції проти Росії без жодних пояснень
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
"Енергоатом": гендиректор МАГАТЕ знову бреше і намагається легітимізувати перебування окупантів на ЗАЕС
"Енергоатом": гендиректор МАГАТЕ знову бреше і намагається легітимізувати перебування окупантів на ЗАЕС
Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer від анонімного благодійника
Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer від анонімного благодійника
ГоловнаСуспільствоПодії

Раду просять ухвалити закон, який припинить дію угоди між урядами України та РФ про науково-технічне співробітництво

Проєкт закону розробив Кабмін.

Раду просять ухвалити закон, який припинить дію угоди між урядами України та РФ про науково-технічне співробітництво
Фото: Анна Стешенко

Парламентський комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував Верховній Раді України підтримати урядовий законопроєкт про припинення дії угоди між урядам України та Росії про науково-технічне співробітництво.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Законопроектом пропонується припинити дію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про науково-технічне співробітництво, вчинену у м. Москві 27.08.1996, ратифіковану Законом України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про науково-технічне співробітництво" від 16.01.1998 № 41/98-ВР.", - зазначив Мельничук.

Він зазначив що дію угоди припиняють через вторгнення в Україну, а також через порушення "принципів міжнародного публічного права та чинних міжнародних зобов’язань (Статуту ООН, Хельсінкського Заключного Акту та інших документів Наради з безпеки і співробітництва в Європі, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року)".

Нагадаємо, ВР на черговому засіданні 22 травня проголосувала за денонсацію угод з країнами-учасницями Співдружності Незалежних Держав.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також