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Константинополь не може втручатися в спірні питання православного середовища України, - Юраш

Також ніхто, крім Константинополя, не може надавати томоса про автокефалію.

Константинополь не може втручатися в спірні питання православного середовища України, - Юраш
Фото: Макс Требухов

Згідно з канонічними правилами Константинопольська церква не може бути долученою до вирішення спірних питань у православному середовищі України.

Про це заявив посол України у Ватикані Андрій Юраш за підсумками зустрічі з Халкідонським митрополитом Еммануїлом (Адамакісом), який також є Старійшиною Синоду Вселенського Патріархату.

"Усі обов’язки щодо полагодження взаємин між православними структурами в Україні (єпархіями, парафіями тощо) відповідно до еклезіальної православної традиції покладено за єдину визнану Матір’ю-Церквою православну юрисдикцію в Україні, що отримала всі канонічні права та обов’язки у 2018-2019 роках відповідно до згаданого вище Томосу та рішень Об’єднавчого собору від 15 грудня 2018 року, тобто – на Православну Церкву України", - зазначив Юраш.

Він додав, що охочі приєднатися до ПЦУ повинні звернутися з відповідним проханням до керівництва Помісної церкви. Це можуть зробити також ті єпископи інших юрисдикцій, які проігнорували Об’єднавчий собор у 2018 році.

"Жодна інша, крім Матері-Церкви – Константинопольської Патріархії, Православна Церква не може надати легітимного томосу про автокефалію для будь-якої іншої юрисдикції в Україні: навіть якби яка-небудь Церква хотіла щось подібне зреалізувати. Будь-яка самопроголошена автокефалія (поза рамками вже існуючої в Україні канонічної Помісної традиції, репрезентованої Православною Церквою України) не буде визнана Матір’ю-Церквою, яка єдина має право таку автокефалію надавати", - наголосив Юраш.

Нагадаємо, за інформацією Предстоятеля Православної церкви України Епіфанія, від 24 лютого з УПЦ МП перейшли до ПЦУ близько 600 громад.

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