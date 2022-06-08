​Відновлення переговорів України та Росії можливе за умови виводу російських військ, — Посол України в Туреччині

Туреччина висловлює готовність щодо подальшого надання майданчика для переговорів України та Росії. Але про конкретні кроки щодо відновлення переговорів за посередництва Туреччини поки що не йдеться. Безпосередня умова України — це вивід російських військ. Тоді переговори мають шанс на успіх та можуть завершитися підписанням мирного документа.

Про це на брифінгу повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар, передає кореспондент LB.

«Туреччина є єдиною країною у світі, якій вдалося посадити дві сторони конфлікту: агресора — Росію та жертву — Україну за стіл переговорів. У принципі, певний прогрес мав місце після зустрічі наприкінці березня в Стамбулі. Ми мали серйозні напрацювання, з якими були готові й далі працювати для підписання. Але, як завжди та ми правильно робимо, що не віримо РФ. Та закликаємо інших партнерів не вірити РФ, бо Росія фактично змарнувала усі напрацювання, почавши черговий наступ замість того, щоб продовжити діалог», — заявив він.

Посол підкреслив, що Туреччина не полишає спроб відновити діалог між агресором та Україною.

«Вони висловлюють готовність щодо надання майданчиків для цих переговорів. Сьогоднішня зустріч так само мала не меті знайти точки дотику для продовження цих переговорів. Те, що було заявлено публічно, говорить про орієнтованість на комунікацію сторін та є готовність до можливого відновлення переговорів. Туреччина цьому буде сприяти. Але про конкретні якісь кроки в цьому напрямку поки що не йдеться. Оскільки мають бути зрозумілі умови сторін. Наша безпосередня умова — це вивід російських військ. Такі переговори мають шанс на успіх та можуть завершитися підписанням мирного документа. Інакше теорія: мир в обмін на наші території — для нас не працює. І турецька сторона це прекрасно розуміє. Хоча намагається зараз з’ясовувати позиції з російською стороною для відновлення цього діалогу».

Нагадаємо, очільник переговорної делегації Давид Арахамія заявив, що перемовини з Росією продовжаться після того, як позиції України будуть укріплені передовим озброєнням, наданим західними партнерами.