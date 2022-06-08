Понад 90% українців впевнені в перемозі України у війні проти Росії, - дослідження

90,3% українців, які взяли участь у всеукраїнському онлайн дослідженні, впевнені в перемозі України над російськими загарбниками. Про це свідчать результати опитування.

Після 100 днів з дати повномасштабного наступу Росії на Україну 70,7% українців на питання "Наскільки ви вірите в перемогу України у війні з Росією?" відповіли "абсолютно впевнений", 19,6% зазначили, що "скоріше впевнений", 3,6% респондентів відповіли "скоріше не впевнений" та "зовсім не впевнений", 6,1% зазначили, що на це питання "важко відповісти".

Щодо часу, який потребує Україна задля перемоги, 20,4% українців вказали термін "кілька місяців". Півроку – рік" – так вважає 35,5% респондентів, а 16,9% учасників дослідження вважають, що війна триватиме більше року.

Тільки 1,7 % респондентів не вірить в перемогу України.

Крім того, 5 % респондентів підтвердили бажання виїхати з України "до закінчення військових дій". Майже 7% учасників дослідження на питання "Чи хотіли б ви особисто виїхати зараз за межі України?" відповіли "Так, на тривале або постійне місце проживання". 13,6 % респондентів зазначили "важко відповісти".

Переважна більшість українців, що взяли участь в дослідженні, а це майже 75% респондентів, на питання "Чи хотіли б ви особисто виїхати зараз за межі України?" дали відповідь "ні".

“Бажання залишитись в Україні попри існуючу небезпеку та емоційну напругу цілком зрозуміле – люди вірять в перемогу. До того ж залишитись, воювати та працювати – це дуже відповідальна позиція, а українці – нація відповідальна та цілеспрямована. Так, зараз в країні складно жити і працювати, і ми всі це дуже добре усвідомлюємо. Так, через три місяці після повномасштабного нападу росії на нашу державу, і воєнні дії, що не припиняються ні на мить, люди відчувають певне емоційне виснаження. Воно стосується і тих людей, які залишились в країні, і тих, хто виїхав закордон. Але в мене немає жодних сумнівів у тому, що ми подолаємо цей важкий період", – прокоментував результати дослідження радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

У всеукраїнському опитуванні взяли участь респонденти у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій. Воно проводилось на волонтерських засадах українською дослідницькою панеллю “Власна думка” за підтримки Інституту соціології Національної академії наук України, за ініціативою Офісу президента.

Нагадаємо, 92% українців ставляться до Росії погано, а 2% досі добре.