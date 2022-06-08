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Українські захисники ліквідували за добу 140 окупантів та 13 броньованих машин

Втрати росіян наразі складають 31,5 тис. особового складу.

Загальні бойові втрати російських військ станом на 8 червня складають 31500 (+140) особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб. Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.

Інші бойові втрати:

  • танків 1393 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3429 (+13) од,
  • артилерійських систем – 703 (+9) од,
  • РСЗВ - 213 (+6) од, засоби ППО  - 96 (+0) од,
  • літаків – 212 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 178 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 559 (+6),
  • крилаті ракети  - 125 (+0),
  • кораблі /катери  - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2406 (+1) од,
  • спеціальна техніка - 53 (+0).

Нагадаємо, учора Збройні сили України на південному напрямку завдали чотирьох ударів по скупченню сил російської армії.

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