Українські захисники ліквідували за добу 140 окупантів та 13 броньованих машин

Загальні бойові втрати російських військ станом на 8 червня складають 31500 (+140) особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб. Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.
Інші бойові втрати:
- танків 1393 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3429 (+13) од,
- артилерійських систем – 703 (+9) од,
- РСЗВ - 213 (+6) од, засоби ППО - 96 (+0) од,
- літаків – 212 (+0) од,
- гелікоптерів – 178 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 559 (+6),
- крилаті ракети - 125 (+0),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2406 (+1) од,
- спеціальна техніка - 53 (+0).
Нагадаємо, учора Збройні сили України на південному напрямку завдали чотирьох ударів по скупченню сил російської армії.