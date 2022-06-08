Українські захисники ліквідували за добу 140 окупантів та 13 броньованих машин

Загальні бойові втрати російських військ станом на 8 червня складають 31500 (+140) особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб. Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.

Інші бойові втрати:

танків 1393 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 3429 (+13) од,

артилерійських систем – 703 (+9) од,

РСЗВ - 213 (+6) од, засоби ППО - 96 (+0) од,

літаків – 212 (+0) од,

гелікоптерів – 178 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 559 (+6),

крилаті ракети - 125 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2406 (+1) од,

спеціальна техніка - 53 (+0).

Нагадаємо, учора Збройні сили України на південному напрямку завдали чотирьох ударів по скупченню сил російської армії.