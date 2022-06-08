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Двох студентів Маріупольського коледжу повернули на підконтрольну Україні територію

Зараз хлопці в безпеці. 

Двох студентів Маріупольського коледжу повернули на підконтрольну Україні територію
Іван Матковський і Максим Бойко
Фото: Ірина Верещук у Telegram

Учора повернули на підконтрольну Україні територію двох підлітків – Івана Матковського та Максима Бойка. 

Про це написала в Telegram міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук

За її словами, хлопці є студентами Маріупольського будівельного коледжу. 

“Трошки втомлені, але зараз вони в безпеці. Дякую їхньому опікуну Антону Білаю за наполегливість у визволенні хлопців”, – написала Верещук.

Вона також подякувала за допомогу Міжнародному комітету Червоного Хреста та благодійному фонду “СОС Дитячі Містечка”.

Нагадаємо, за даними міської ради Маріуполя, близько 50-70 тисяч маріупольців знаходяться в приазовських селищах або окупованих територіях сходу та півдня України.

Близько 200 тисяч жителів Маріуполя виїхали на підконтрольну територію України. 

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