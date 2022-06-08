Двох студентів Маріупольського коледжу повернули на підконтрольну Україні територію

Зараз хлопці в безпеці.

Учора повернули на підконтрольну Україні територію двох підлітків – Івана Матковського та Максима Бойка.

Про це написала в Telegram міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, хлопці є студентами Маріупольського будівельного коледжу.

“Трошки втомлені, але зараз вони в безпеці. Дякую їхньому опікуну Антону Білаю за наполегливість у визволенні хлопців”, – написала Верещук.

Вона також подякувала за допомогу Міжнародному комітету Червоного Хреста та благодійному фонду “СОС Дитячі Містечка”.

Нагадаємо, за даними міської ради Маріуполя, близько 50-70 тисяч маріупольців знаходяться в приазовських селищах або окупованих територіях сходу та півдня України.

Близько 200 тисяч жителів Маріуполя виїхали на підконтрольну територію України.