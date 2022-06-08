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Найближчим часом очікуємо збільшення обстрілів Лисичанська і Сєвєродонецька, – Гайдай

Росіяни все ще мають мету захопити Сєвєродонецьк і взяти під контроль трасу Лисичанськ – Бахмут до 10 червня. 

Найближчим часом очікуємо збільшення обстрілів Лисичанська і Сєвєродонецька, – Гайдай
Фото: Сергій Гайдай/facebook

Російська армія, попри її заяви, не контролює повністю Сєвєродонецьк. ЗСУ не збираються "здавати" місто.

Навіть якщо військовим доведеться відійти на більш укріплені позиції, це не означатиме здачу міста, наголосив голова ОВА Сергій Гайдай у ефірі телемарафону.

"Бої тривають у місті, там просто все, що є в російської армії – міномети, артилерія, танки – все туди летить", – зазначив він.

Траса Лисичанськ – Бахмут росіянами також повністю не контролюється, але вони мають це на меті.

"Трасу вони обстрілюють, але не контролюють. Їхати по цій трасі – це на 90%, а, можливо, і більше – це потрапити під обстріли. Ми не користуємось цією трасою", – додав Гайдай. 

Голова ОВА вважає, що завдання російського військового керівництва не змінилося – до 10 червня повністю "взяти" Сєвєродонецьк і трасу Лисичанськ – Бахмут. 

"Я думаю, зараз всі резерви, які в них є, як техніку, так і людей, вони кинуть на виконання оцих задач. Чого ми очікуємо найближчим часом – це в рази збільшення обстрілів в бомбардування Лисичанська і Сєвєродонецька, величезні наступи на Сєвєродонецькому і Попаснянському напрямку і спроби ще раз зробити переправу через річку Сіверський Донець, щоб створити плацдарм і розвивати наступ", – заявив він.

Нагадаємо, що ворог уже намагався форсувати Сіверський Донець, але невдало. Станом на 13 травня ЗСУ девʼять разів зпобігли переправі окупантів через цю ріку. 

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