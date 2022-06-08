Україна хоче придбати в Ізраїлю систему протиповітряної оборони "Залізний купол"

США не заперечують проти цього рішення.

Україна хоче придбати ізраїльську систему ППО "Залізний купол". Це дозволить захистити мирних українців від російських ракет.

Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив на пресконференції в Тель-Авіві, повідомляє The Jerusalem Post.

"Нам потрібна допомога Ізраїлю (...). Нам потрібна військово-технічна підтримка, нам потрібний "Залізний купол"", – заявив посол.

За його словами, Україна готова придбати ізраїльську систему ППО, а США не заперечують проти такого рішення.

Сполучені Штати надають фінансову підтримку ізраїльському "Залізному куполу" вже близько 10 років. На його виробництво і обслуговування США виділили близько 1,6 млрд доларів.

Система призначена для перехоплення та знищення ракет малої дальності, випущених по території Ізраїлю.

Нагадаємо, голова ОП Андрій Єрмак закликав Ізраїль стати на бік України після антисемітських заяв МЗС РФ і особисто Сергія Лаврова.