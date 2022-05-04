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Єрмак закликав Ізраїль стати на бік України після антисемітських заяв Лаврова

У багатій спільній історії євреїв та українців тепер додалося сторінок, переконаний очільник ОП.

Єрмак закликав Ізраїль стати на бік України після антисемітських заяв Лаврова
Фото: телеграм-канал Андрія Єрмака

Росія становить екзистенційну загрозу не лише для України. Про це говорять навіть антисемітські заяви МЗС РФ і особисто Сергія Лаврова. 

Про це заявив глава ОП Андрій Єрмак в інтерв’ю Times of Israel.

«Його (Лаврова, – LB.ua) заява про «єврейську кров» Гітлера – це більше, ніж моветон. Це не просто заперечення Голокосту і звинувачення його жертв. Це той-таки ревізіонізм в історії, з яким, буцімто, бореться Москва, – сказав він. – Заперечення нею права на існування української держави та українського народу, надзвичайна жорстокість, з якою російські війська катують і страчують наших мирних громадян, систематичне нищення нашої культурної спадщини – надто багато в цих діях нагадує про погляди й практики нацистів».

Також він зазначив, що Росія намагається перекласти свої злочини на тих, проти кого їх здійснює. Навіть якщо для цього доводиться йти проти історичної правди.

«В історії був один Голокост. Однак ані людиноненависницький світогляд, ані зверхня риторика, ані звірячі методи його організаторів і виконавців не пішли в минуле. У багатій спільній історії євреїв та українців тепер додалося сторінок, – переконаний голова ОП. – Тому я закликав Ізраїль жорстко та рішучо реагувати на цю зневажливу та злочинну російську політику, закликав стати на бік України. Бо всі люди, які підтримують добро, демократію, свободу, мають вірити, що Україна обов’язково переможе. І ми дійсно переможемо».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «найзапекліші антисеміти, як правило, євреї»

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