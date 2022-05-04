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ЄС планує заборонити росіянам купувати нерухомість у Європі

Заборона стосується росіян, які не є громадянами ЄС і не мають дозволу на проживання там.

ЄС планує заборонити росіянам купувати нерухомість у Європі
Несебр, Болгария
Фото: Booking.com

ЄС планує заборонити росіянам купувати європейську нерухомість. Про це повідомляє Bloomberg.

У шостий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ увійшла заборона на операції з нерухомістю. У разі затвердження пропозиція Єврокомісії припинить укладання угод з нерухомістю з громадянами, резидентами та юридичними особами Росії. Санкції заборонять продаж або передачу, прямо чи опосередковано, "прав власності на нерухоме майно, розташоване на території Європейського Союзу, або частки в підприємствах, які надають доступ до нерухомого майна".

Заборона стосується росіян, які не є громадянами ЄС і не мають дозволу на проживання в країнах-членах ЄС. Це не стосується тих, хто має громадянство чи місце проживання в Європейській економічній зоні чи у Швейцарії.

Нагадаємо, шостий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ передбачає також новий санкційний список з 58 осіб, серед яких - патріарх Кирило, багато російських військових, а також дружина, дочка та син речника Кремля Дмитра Пєскова

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