ЄС пропонує санкції проти патріарха Кирила

Європейський Союз планує запровадити санкції проти глави Російської православної церкви Кирила. Про це повідомляє агентство AFP.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій проти РФ за війну в Україні під час дебатів у Європейському парламенті. Проєкт нового санкційного списку, з яким мало змогу ознайомитись агентство AFP, стосується 58 осіб.

Серед них - патріарх Кирило, багато російських військових, а також дружина, дочка та син речника Кремля Дмитра Пєскова.

Санкції мають розглянути представники урядів держав ЄС, які й будуть ухвалювати остаточне рішення про запровадження.

Нагадаємо, шостий пакет санкцій передбачає також відключення від SWIFT ключового російського банку Сбербанк та поетапне впровадження нафтового ембарго.