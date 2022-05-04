ЄС презентує шостий пакет санкцій з відключенням від SWIFT ключових банків та поетапним нафтовим ембарго

Євросоюз презентує шостий пакет санкцій проти РФ уже сьогодні. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пленарних дебатах щодо України.

Пакет передбачає відключення від SWIFT ключового російського банку Сбербанк та поетапного впровадження нафтового ембарго. Фон дер Ляєн додала, що Україна отримає від ЄС допомогу.

"Нарешті, зараз ми пропонуємо заборонити російську нафту. Скажімо прямо: це буде непросто. Але ми зобовʼязані над цим працювати. Ми попіклуємося про поетапну відмову від російської нафти", – зазначила вона в Twitter.

Фон дер Ляєн на дебатах заявила, що сьогодні йдеться про ухвалення 6 санкційного пакету та притягнення до відповідальності російських військових у Маріуполі.

"Злочинці сидять у Кремлі. Ми знаємо, хто це. Вони будуть притягнуті до відповідальності. Російські банки були виключені з системи SWIFT, і також Сбербанк та інші два критичні для російської системи будуть виключені", – повідомила вона.

РФ буде ізольована від світової фінансової системи, запевнила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії додала, що обмеження накладуть і на кабельне сателітне сполучення – три російські канали, що мовлять у Європі.

"Ці кабельні телевізійні канали не можуть використовуватися для поширення путінських пропагандистських і брехливих новин. І, нарешті, ми дійшли спільної думки відмовитися і скасувати нашу залежність від газо-нафтового постачання з Росії", – заявила вона.

Крок заборони в Європі російської нафти є необхідним. Повністю забороняють нафту – і очищену, і сиру. Її замінять на альтернативні енергонасії. Наслідки відмови від нафти РФ хочуть втримати мінімальними.

"Ми хочемо чинити тиск на РФ і знайти альтернативні джерела постачання, щоб ми і далі могли споживати необхідну для нас енергію", – додала вона.

Фон дер Ляєн підкреслила, що Путін хотів просто стерти Україну, але йому не вдалося. Україна обʼєдналася і відкинула Путіна.

"Ми хочемо виграти цю війну, і не тільки виграти, а й створити передумови, щоб відбудувати Україну після війни", – наголосила вона.

Україні збираються надати макрофінансову допомогу, інʼєкційні вливання в бюджет. Експорт заморожують на рік.

"Ми розуміємо, що це означає ненадходження грошей, тому ми бачимо, що ВВП падає в цьому році дуже сильно – ми надаємо допомогу, щоб держава справлялася з основними задачами", – заявила вона.

Нагадаємо, Україна наполягала, щоб нафтове ембарго увійшло в шостий пакет санкцій ЄС проти Росії, застосованих у відповідь на розвʼязану росіянами війну.

За інформацією WSJ, обережне ставлення до наслідків ембарго до останнього висловлювали Італія, Угорщина, Австрія та Греція. Для заборони на імпорт російської нафти потрібна згода всіх 27 країн-членів Євросоюзу. Німеччина дала зрозуміти, що не заперечуватиме проти ембарго, і самостійно збирається відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року.

За вісім тижнів повномасштабної війни Росії проти України залежність ФРН від російської нафти скоротилася з 35% до 12%.