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Прем’єр Італії закликав членів ЄС відмовитися від вето на зовнішню політику

Кризи, з якими стикається Євросоюз, «вимагають прискорення процесу європейської інтеграції», переконаний Маріо Драгі.

Прем’єр Італії закликав членів ЄС відмовитися від вето на зовнішню політику
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав до переосмислення механізмів Європейського Союзу та відмови від права вето держав-членів на зовнішню політику, щоб ефективно реагувати на виклики, пов’язані з вторгненням Росії в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Інститути, створені нашими попередниками в попередні десятиліття, добре служили європейським громадянам, але вони не адекватні нинішній реальності, з якою ми стикаємося, – сказав Драгі у зверненні до Європейського парламенту. – Ми повинні подолати принцип одностайності, який створює динаміку протидії вето, і перейти до рішень, ухвалених кваліфікованою більшістю».

Він назвав своє бачення нового ЄС формою «прагматичного федералізму», який включатиме спільне прийняття рішень у таких секторах, як економіка, енергетика, оборона та зовнішня політика.

«Якщо це вимагає розпочати процес зміни договорів ЄС, ми повинні це прийняти», – сказав Драгі.

Кризи, з якими стикається Євросоюз, «вимагають прискорення процесу європейської інтеграції», сказав Драгі, закликаючи до скоординованих оборонних і зовнішньополітичних рішень.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати статус кандидата в члени Євросоюзу в червні на зустрічі лідерів країн ЄС. 

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