ЄС до кінця тижня отримає всі документи від України, на статус кандидата в члени розраховують у червні, – Стефанішина

Україна розраховує отримати статус кандидата в члени Євросоюзу в червні на зустрічі лідерів країн ЄС. До кінця наступного тижня українська сторона має завершити передачу всіх необхідних документів.

Про це повідомила віцепремʼєрка з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телеканалів, пише "РБК-Україна".

Вона зазначила, що частина переданих Україною документів уже оброблена. За її словами, цю роботу оцінили високо і додаткових питань не було. Тепер до кінця наступного тижня в ЄС мають передати книгу нашої державності повністю.

"Ми розраховуємо, що коли лідери ЄС зберуться на саміт у червні цього року, буде надано Україні статус кандидата в члени ЄС", – сказала Стефанішина.

Про можливість отримати статус кандидата в члени вже цього червня повідомляли і раніше.

28 лютого, на пʼятий день повномасштабної війни Росії проти України, президент Володимир Зеленський підписав заявку на невідкладний вступ до Євросоюзу за спрощеною процедурою. З ініціативою такої заявки для України виступила Словаччина, а рішення про прискорене надання членства підтримала низка держав ЄС, зокрема Угорщина.

1 березня Європейський парламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Під час візиту до Києва президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто передала Зеленському опитувальник щодо вступу до Євросоюзу. 18 квітня Україна передала його назад до ЄС.

Після опрацювання Україні можуть надати статус держави-кандидата на вступ. Процес приєднання може зайняти роки.