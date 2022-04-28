Глава Офісу президента наголосив, що Росію потрібно позбавити права вето в Радбезі ООН.

Увечері четверга, 28 квітня, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у Києві зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським і командою Офісу президента.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

"Сьогодні зустрічаюсь у Києві з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем. Вітаю в Україні! Дуже важливо, що в цей непростий час ви приїхали до нашої країни", – написав президент та опублікував відео зустрічі.

Фото із зустрічі оприлюднив голова ОП Андрій Єрмак.

Фото: t.me/ermaka2022

Фото: t.me/ermaka2022

Фото: t.me/ermaka2022

Під час візиту Генерального секретаря ООН до Києва Росія обстріляла столицю ракетами.

"Це доказ того, що нам потрібна швидка перемога над РФ і навколо України має об‘єднатися весь цивілізований світ. Маємо діяти швидко. Більше зброї, більше зусиль по вирішенню гуманітарних питань, більше допомоги. Бо щодня Україна платить велику ціну за захист демократії та Свободи. І в цій боротьбі ми не можемо програти", – зазначив голова ОП.

Андрій Єрмак наголосив, що Росію потрібно позбавити права вето в Радбезі ООН.

Як повідомляли, сьогодні Генеральний секретар ООНпід час візиту до України відвідав Бородянку Київській області.

27 квітня генсек ООН прибув в Україну. Перед цим він відвідав Москву, де зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Також генсек ООН провів зустріч із Володимиром Путіним. Вони обговорили пропозиції гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту у зв'язку із ситуацією в Маріуполі.